Kreuzberg: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 3. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Fußgängerin bei Unfall in Kreuzberg schwer verletzt +++

In Kreuzberg ist am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr eine Fußgängerin von einem Auto erfasst worden. Sie erlitt lebensbedrohliche Kopf- und Rumpfverletzungen. Ein 24 Jahre alter Autofahrer soll auf der Zossener Brücke rechts an stehenden Fahrzeugen vorbei gefahren und bei Rot die Gitschiner Straße überfahren haben. Dabei erfasste er eine 33-Jährige, die die Lindenstraße bei Grün überquert haben soll. Die Frau wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

+++ Autofahrer (0,8 Promille) erfasst Fußgängerin in Pankow +++

Eine Fußgängerin erlitt am Montagabend gegen 18 Uhr in Pankow bei einem Unfall Beinverletzungen. Ein 64 Jahre alter Ford-Fahrer war auf der Hosemannstraße unterwegs und erfasste beim Rechtsabbiegen auf die Ostseestraße die 58 Jahre alte Fußgängerin. Polizisten nahmen beim Autofahrer Alkoholgeruch wahr. Eine durchgeführte Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Der 64-Jährige wurde in ein Polizeigewahrsam gebracht, in dem ihm Blut abgenommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Autofahrer entlassen. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernommen.

+++ Fußgänger von Auto in Mariendorf erfasst +++

In Mariendorf (Tempelhof-Schöneberg) ist am Montagmittag gegen zwölf Uhr ein Mann bei einem Verkehrsunfall schwer am Kopf verletzt worden. Als der 68-Jährige den Mariendorfer Damm überquerte, kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 57 Jahre alten Opel-Fahrerin. Die Autofahrerin blieb unverletzt.