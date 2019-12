Polizisten überstrichen Graffito nur teils: Rechte Symbole blieben stehen

Cottbus/Potsdam. Die Ermittlungen zu den neun Polizisten, die vor dem Spruch "Stoppt Ende Gelände" nebst abgebildetem Krebs in Cottbus posierten und so gegen das Neutralitätsgebot verstießen, gehen nun weiter. Gegenstand ist nunmehr auch ein Foto, welches das Graffito nach einer teilweisen Entfernung zeigt.

Es blieben der Krebs und die Buchstaben "DC" nebst Ausrufezeichen stehen. Das Krebs-Symbol ist dem Stadtwappen von Cottbus entlehnt und wird auch von Rechtsextremen in der Lausitz benutzt. Bei dem "E" war der Querstrich übermalt, so dass "DC" zu sehen war. Das Kürzel stehe für die rechtsextreme Gruppe "Defend Cottbus", sagte Sprecher Thomas Herbst.

Polizisten posieren vor einem Graffiti

Foto: Twitter

Polizisten entfernten das Graffiti nur teilweise

Im Laufe der Untersuchungen wurde ein unveröffentlichtes Foto von der Mauer festgestellt. Ein Beamter soll es nach der teilweisen Entfernung des Schriftzuges gemacht haben. "Damit ist klar, dass die neun Beamten bevor sie den Ereignisort nach der beauftragten Entfernung verließen, diesen Schriftzug zumindest kannten und ihn auch dokumentierten", teilte die Brandenburger Polizei am Dienstag mit.

Obwohl die Beamten das ganze Graffito übermalen sollten, überließen sie den Ort mit dem Kürzel „DC!“ samt Krebs. Freitagabend sei dann eine Malerfirma beauftragt worden, die die Wand komplett schwarz gestrichen habe, sagte der Polizeisprecher.

Kriminaltechniker sicherten die Farbspuren

Bei einer internen Revision wurden am Montag, den 2. Dezember 2019 in der Liegenschaft der Polizei in Cottbus Reste von Farbe festgestellt, die möglicherweise zum Überstreichen des Graffiti genutzt wurde. Die Farbspuren an der Mauer wurden durch Kriminaltechniker gesichert.

Durch das Kommissariat Amtsdelikte des Landeskriminalamtes erfolgt im Ergebnis dessen nunmehr die Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Prüfung eines möglichen Tatverdachtes wegen öffentlicher Aufforderung zu Straftaten.

Polizisten werden umgesetzt

Die neun Polizisten werden noch in dieser Woche umgesetzt. Dies gilt für drei Monate. "Ihre weitere Verwendung erfolgt vorerst auf verschiedenen Dienststellen in anderen Regionen des Landes", erklärte die Polizei Brandenburg. Bereits nachdem sie vor dem Graffiti posierten, wurden die Beamten von dem Großeinsatz wegen Klima-Protesten in der Lausitz abgezogen.