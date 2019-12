Potsdam: Skelett auf Grundstück der Villa Kellermann entdeckt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 2. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Skelett bei Bauarbeiten in Potsdam entdeckt +++

Bauarbeiter haben am Montagmorgen in Potsdam ein Skelett entdeckt. Es gebe keine Anhaltspunkte für ein Gewaltverbrechen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt, wie lange das Skelett schon dort liegt. Beamte der Kriminalpolizei und der Kriminaltechnik seien im Einsatz gewesen.Laut Polizei war das Skelett gegen 8.18 Uhr auf einem Grundstück in der Mangerstraße im Stadtteil Berliner Vorstadt gefunden worden. Einem Bericht der „Potsdamer Neuesten Nachrichten“ zufolge ist der Fundort das Gartengrundstück der Villa Kellermann. Die Polizei machte dazu keine Angaben. In der Villa betreibt der Berliner Sternekoch Tim Raue ein Restaurant, an dem auch Fernsehmoderator Günther Jauch beteiligt ist.

+++ Senior in Pankow von Tram erfasst +++

Ein 88-Jähriger ist am Sonntagabend gegen 19 Uhr bei einem Zusammenstoß mit einer Tram der Linie M13 in Prenzlauer Berg (Pankow) schwer verletzt worden. Als der Senior die Gleis auf der Bornholmer Straße überquerte, kam es zum Zusammenstoß kam. Der Mann erlitt Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.