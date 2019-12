Tempelhof: Zwei Fahrzeuge brennen auf Firmengelände der Thyssenkrupp Plastics GmbH

Auf dem Gelände der Thyssenkrupp Plastics GmbH brannten zwei Wagen. In Pankow und Hellersdorf standen Wohnungen in Flammen.

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Montag mehrere Brände in Wohnungen und auf einem Firmengelände gelöscht. Wie die Feuerwehr am Montag mitteilte, wurden Einsatzkräfte gegen 3.15 Uhr über zwei brennende Fahrzeuge auf dem Firmengelände der Thyssenkrupp Plastics GmbH in der Ullsteinstraße in Tempelhof informiert.

Lastwagen und Transporter brennen in Tempelhof

Etwa 40 Feuerwehrleute hätten die Flammen bei einem Lastwagen und einem Transporter beendet, beide wurden den Angaben zufolge aber erheblich beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Wohnungsbrand in Hellersdorf

Bereits gegen 2.00 Uhr war die Feuerwehr nach Hellersdorf in den Teterower Ring gerufen worden, weil es in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Hochhauses brannte. In der Wohnung seien keine Menschen gewesen, die Einsatzkräfte hätten jedoch fünf Personen und einen Hund aus dem Hochhaus in Sicherheit bringen müssen. Den Angaben zufolge wurde der Brand innerhalb einer halben Stunde gelöscht, ein Mensch kam mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Mutter und Kind mit Rauchgasvergiftung im Krankenhaus

Wenige Minuten später kam es bei einem kleinen Brand in einer Erdgeschosswohnung in der Berliner Straße in Pankow zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Mutter und ihr zweijähriges Kind seien wegen Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Insgesamt waren in der Nacht weit mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz.