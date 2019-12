Schöneberg: Unbekannter schießt mit Waffe 57-Jährigem ins Gesicht

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 1. Dezember 2019 in Berlin.

+++ Mann stürzt in Treptow auf S-Bahn-Gleis +++

Am S-Bahnhof Baumschulenweg in Treptow hat sich in der Nacht zu Sonntag ein Unfall ereignet. Nach ersten Angaben stürzte ein betrunkener Mann ins Gleis der S-Bahn. Zwei Passanten sahen das und zogen den schwer Verletzten wieder auf den Bahnsteig. Dort wurde er von einem Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Mann in Friedrichshain von Carsharing-Auto erfasst +++

In Friedrichshain gab es eine Unfall mit einem Carscharing-Auto. Ein Passant wurde angefahren.

Foto: Morris Pudwell

Gegen 1.30 Uhr ist in an der Tram-Haltestelle "Platz der Vereinten Nationen" in Friedrichshain eine Person einer größeren Gruppe von einem Mercedes eines Carsharing-Unternehmens angefahren worden. Die Frontscheibe des Fahrzeugs war deutlich beschädigt. Der Mann kam in Begleitung eines Notarztes ins Krankenhaus. Die Hintergründe des Unfalls werden zurzeit ermittelt.

+++ Unklare Umstände: Schwerer Autounfall in Gropiusstadt +++

Autounfall in Gropiusstadt. Zeitgleich wurde gerade ein verletzter Mann ganz in der Nähe behandelt.

Foto: Morris Pudwell

In Gropiusstadt hat sich am Sonntagmorgen an der Johannisthaler Chaussee Ecke Stieglitzweg gegen 4 Uhr ein Unfall ereignet. Als es zu dem heftigen Zusammenprall zwischen einem VW Golf GTI und einem Opel Vectra kam, wurde gerade etwa 50 Meter entfernt eine bewusstlose Person auf dem Gehweg vor einer Diskothek von Rettungskräften behandelt.

Bei dem Unfall wurden außerdem ein Lichtmast und zwei Kleinwagen erheblich beschädigt. Ein Smart wurde von den Unfallwagen mindestens drei Meter verschoben. Vermutlich war der Fahrer des Golf GTI viel schneller als erlaubt unterwegs.

Bei dem Unfall wurden mindestens zwei Personen verletzt. Da die Situation vor Ort so unübersichtlich war, äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Auch zu der schwerverletzten Person auf dem Fußweg gab es bisher keine weiteren Angaben.