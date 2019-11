Blaulicht-Blog: Keller brennt in Marzahn aus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 30. November 2019 in Berlin.

+++ Brand im Keller +++

In der Poelchaustraße in Marzahn hat es am Freitagabend gegen 18.20 Uhr in einem Kellerverschlag in einem 11-geschossigen Hochhaus gebrannt. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, war der Brand nach einer Stunde gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

+++ Scheune in Groß Döbbern brennt ab +++

Eine Scheune hat in Groß Döbbern (Landkreis Spree-Neiße) Feuer gefangen und ist abgebrannt. Das Feuer war am Freitagabend gemeldet worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonnabend. Die Löscharbeiten dauerten bis zum Sonnabendmorgen. Die Polizei geht von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus. Verletzt wurde durch das Feuer niemand. Die Brandursache ist noch unklar.