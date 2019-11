Polizeimeldungen Berlin: Seniorin kommt von Fahrbahn ab - lebensgefährlich verletzt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 29. November 2019 in Berlin.

+++ Seniorin bei Unfall lebensgefährlich verletzt +++

In Köpenick erlitt eine Seniorin am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen. Die 82-Jährige war gegen 19.15 Uhr mit ihrem Ford auf der Mahlsdorfer Straße in Richtung Eitelsdorfer Straße unterwegs, als sie plötzlich nach rechts abkam und gegen einen geparkten Skoda fuhr, der wiederum auf einen dort abgestellten Renault geschoben wurde. Dann fuhr das Auto der Seniorin nach links über den Grünstreifen und prallte gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn. Die 82-Jährige wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst übernahm die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall. Die Straße war mehrere Stunden Richtung Mahlsdorf gesperrt.

+++ Radfahrerin stößt mit kleinem Jungen zusammen +++

Bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg wurde am Donnerstag eine Radfahrerin schwer verletzt. Die 54 Jahre alte Radfahrerin war gegen 17.30 Uhr auf der Landsberger Allee in Höhe der Tramhaltestelle Schalkauer Straße mit einem sieben Jahre alten Jungen zusammengestoßen, der rennend den Radweg der Landsberger Allee von links überqueren wollte. Dabei stürzte sie und erlitt schwere Beinverletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie ins Krankenhaus. Der Junge blieb unverletzt.

+++ 71 Jahre alter Pkw-Fahrer erfasst Fußgänger +++

Auf der Storkower Straße in Prenzlauer Berg kam es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein 38-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 71 Jahre alter Pkw-Fahrer war auf der Storkower Straße in Richtung Landsberger Allee unterwegs, als in Höhe des Finanzamtes Pankow/Weißensee ein Fußgänger die Straße betrat - den Aussagen zufolge plötzlich und unachtsam. Der 38-Jährige wurde bei dem Zusammenprall auf die Straße geschleudert und erlitt dabei schwere Kopf- und Beinverletzungen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt.

+++ Auto-Crash auf Kreuzung - zwei Verletzte +++

Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind am Donnerstagabend in Lindenberg im Landkreis Barnim zwei Personen teilweise schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge stießen an einer Kreuzung zusammen. Die Feuerwehr band austretende Flüssigkeiten ab und beräumte die Unfallstelle.

Der Verkehrsunfal in Lindenberg im Landkreis Barnim.

Foto: Thomas Peise