Polizeimeldungen Berlin: Pkw rammt Kleinwagen und Oberleitungsmast

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 29. November 2019 in Berlin.

+++ Pkw rammt Kleinwagen und Oberleitungsmast +++

Ein Ford Fusion kam am Donnerstagabend auf der Mahlsdorfer Straße Höhe Kleinschewskystraße in Köpenick nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte einen Skoda Citigo, fuhr dann nach links einen Bordstein hoch und knallte 25 Meter weiter gegen einen Oberleitungsmast für die Straßenbahn. Der Fahrer muss dabei so schwer verletzt worden sein, dass der Verkehrsermittlungsdienst vor Ort die Unfallaufnahme übernahm. Die Straße war mehrere Stunden Richtung Mahlsdorf gesperrt. Weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

+++ Auto-Crash auf Kreuzung - zwei Verletzte +++

Beim Zusammenstoß zweier Pkw sind am Donnerstagabend in Lindenberg im Landkreis Barnim zwei Personen teilweise schwer verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge stießen an einer Kreuzung zusammen. Die Feuerwehr band austretende Flüssigkeiten ab und beräumte die Unfallstelle.

Der Verkehrsunfal in Lindenberg im Landkreis Barnim.

Foto: Thomas Peise