Unfall in Berlin-Prenzlauer Berg: Verdacht auf illegales Autorennen

Bei einem Unfall in der Ostseestraße wurde ein Autofahrer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts des verbotenen Autorennens.

Berlin. Mit einem Verkehrsunfall endete am Mittwochabend in Prenzlauer Berg ein mutmaßliches verbotenes Autorennen.

Wie Zeugen berichteten, raste ein Mercedes-Fahrer über die Ostseestraße in Richtung Prenzlauer Allee und ließ dabei mehrfach den Motor aufheulen. An der Kreuzung Mandelstraße kollidierte der 29 Jahre alte Fahrer mit dem Fahrzeug eines 36-Jährigen. Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag sagte. Der 29-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei stellte Fahrzeug und Führerschein sicher. Gegen den 29-Jährigen wird wegen Verdachts des verbotenen Autorennens ermittelt.

