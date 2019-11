Polizeimeldungen Berlin: Geplatzte Wasserleitung löst Feuerwehreinsatz aus

Aus der Videothek in Buckow qualmt es.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 28. November 2019 in Berlin.

+++ Starke Rauchentwicklung in Videothek +++

In der Johannisthaler Chaussee in Buckow kam es in der Nacht zu Donnerstag zu einer starken Rauchentwicklung aus einer Videothek. Feuerwehrleute aus der Feuerwache genau gegenüber sahen das und eilten auf die andere Straßenseite. Als sie die Tür geöffnet hatten, stellten sie kein Feuer fest, sondern eine geplatzte Wasserleitung. Dadurch kam es zu der „Rauchentwicklung“, die sich als Wasserdampf erwies.

+++ Unfall auf B158 mit zwei Schwerverletzten +++

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Bundesstraße 158 in Werneuchen (Landkreis Barnim) am Donnerstagmorgen voll gesperrt. Ein Auto habe sich dort am frühen Morgen mehrfach überschlagen, sagte ein Polizeisprecher. Die zwei Insassen seien schwer verletzt. Die genauen Umstände würden noch ermittelt.

