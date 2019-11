Großeinsatz in Hellersdorf - Polizei sucht flüchtige Räuber

Berlin. Polizisten wollten am Dienstagabend an der Bölschestraße in Friedrichshagen einen Mercedes kontrollieren. Der Fahrer gab aber Gas und raste davon.

Großeinsatz der Polizei in Hellersdorf.

Foto: Thomas Peise

Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Geländewagens auf, die bis nach Hönow im Landkreis Märkisch Oderland führte. Dort fuhr der Wagen über eine Grünfläche und blieb stehen. Die Insassen flüchteten zu Fuß in Richtung Hellersdorf.

Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus, weil die Flüchtigen in einem bestimmten Gebäude vermutet wurden. Es wurden Spezialkräfte angefordert, die das Objekt durchsuchen sollten. Vermutlich sind die Flüchtigen für mehrere Überfälle am selben Abend verantwortlich.

