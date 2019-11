Berlin Kreuzberg - U-Bahnhof Moritzplatz - Fahrgäste retten Mann aus Gleisbett

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 27. November 2019 in Berlin.

+++ U-Bahnhof Moritzplatz: Fahrgäste retten Mann aus Gleisbett +++

Gegen 0.40 Uhr ist die Berliner Feuerwehr zum U-Bahnhof Moritzplatz in Kreuzberg gerufen worden. Dort wurde Mann auf dem Bahnsteig, der genau an der Kante zum Gleis lag, von bereits eingetroffenen Polizisten medizinisch erstversorgt.

Eine Notärztin begann dann direkt mit der Reanimation des Mannes. Es stellte sich heraus, dass er zuvor ins Gleisbett gestürzt und bewusstlos liegen geblieben war. Passanten, die den Sturz beobachteten, hoben in zurück auf den Bahnsteig. Nach ersten Erkenntnissen zog sich der Verletzte eine schwere Kopfverletzung zu und war nicht ansprechbar. Der Mann kam in ein Krankenhaus.

Nur dem beherzten Eingreifen der Passanten ist es zu verdanken, dass der Mann nicht von einem einfahrenden Zug erfasst wurde. Denn schon wenige Sekunden später kam eine U-Bahn, die von Polizisten mit Lichtsignalen an der Einfahrt gehindert wurde.

+++ Fußgänger wird in Mitte von BVG-Bus angefahren +++

Unfall in Mitte: Ein BVG-Bus hat einen Fußgänger erfasst

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Hannoversche Straße Ecke Hessische Straße in Mitte ist am späten Abend ein Fußgänger unter einen Bus der BVG geraten und dabei schwer verletzt worden. Die Feuerwehr brachte den Schwerverletzten und den Bus-Fahrer ins Krankenhaus. Der Unfall geschah, als der Gelenk-Bus abbiegen wollte.

+++ Großeinsatz in Hellersdorf: Polizei sucht flüchtige Räuber +++

Mit diesem Mercedes-Geländewgen flüchteten die Tatverdächtigen.

Foto: Thomas Peise

Polizisten wollten an der Bölschestraße in Friedrichshagen einen Mercedes kontrollieren. Der Fahrer gab aber Gas und raste davon. Die Verfolgung ging bis nach Hönow im Landkreis Märkisch Oderland. Dort fuhr der Wagen über eine Grünfläche und blieb stehen. Die Insassen flüchteten zu Fuß in Richtung Hellersdorf. Der Vorfall löste einen Großeinsatz der Polizei aus, weil die Flüchtigen in einem bestimmten Gebäude vermutet wurden. Es wurden Spezialkräfte angefordert, die das Objekt durchsuchen sollten. Vermutlich sind die Flüchtigen für mehrere Überfälle am selben Abend verantwortlich.

Großeinsatz der Polizei in Hellersdorf.

Foto: Thomas Peise

+++ Wohnung steht in Hellersdorf in Flammen +++

In diesem Wohnhaus in Hellersdorf stand eine Wohnung in Flammen.

Foto: Thomas Peise

In der Nacht ist es zu einem Brand in einem Haus an der Stendaler Straße in Hellersdorf gekommen. Eine Wohnung stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Vollbrand. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Staffeln vor Ort. Die Brandursache ist bislang unklar