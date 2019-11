Geistig verwirrte Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Berlin. Mit der Veröffentlichung eines Fotos sucht die Polizei nach der 54-jährigen chinesischen Staatsangehörigen Chunying Yu aus Spandau, die seit den Abendstunden des 23. November vermisst wird. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sie an diesem Abend gegen 21 Uhr ihre Wohnanschrift in der Fehrbelliner Straße 8 und wurde seit diesem Zeitpunkt nicht mehr gesehen.

Frau Yu wird wie folgt beschrieben:

158 cm groß, normale Gestalt

schulterlanges, schwarzes Haar

bekleidet mit einer lilafarbenen Daunenjacke, braunen Schuhen

ungepflegtes Erscheinungsbild

Sie hat ihren Reisepass und ihre Wohnungsschlüssel dabei, spricht sehr schlecht Deutsch und läuft auffällig langsam

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer hat Frau YU seit dem Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen?

Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Direktion 2 in der Charlottenburger Chaussee 75 in 13597 Berlin-Spandau unter der Rufnummer (030) 4664-271100 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.