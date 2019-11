A9 bei Niemegk: Papier-Laster brennt auf der Autobahn

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 26. November 2019 in Berlin.

+++ Mit Papier beladener Lkw auf der A9 bei Niemegk in Brand geraten +++

Bis in den Dienstagmorgen ist die Autobahn A9 in Richtung Leipzig bei Niemegk (Landkreises Potsdam-Mittelmark) komplett gesperrt gewesen. Ein mit Papierrollen beladener Lastwagen war am Montag gegen 17.15 Uhr aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Es dauerte mehrere Stunden, bis das Feuer gelöscht war. Aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten dauerte die Sperrung bis etwa 5.30 Uhr an. Zudem musste geprüft werden, ob die Hitze des stundenlang brennenden Feuers den Asphalt zerstört hat.

+++ Tote Frau und schwerverletzter Mann in Weddinger Wohnung entdeckt +++

Eine Frau ist am frühen Dienstagmorgen im Berliner Ortsteil Wedding tot in einer Wohnung gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Zudem sei ein Mann von Rettungskräften reanimiert und anschließend schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Zu den Hintergründen des Vorfalls in dem Mehrfamilienhaus an der Kameruner Straße wollte sich der Polizeisprecher zunächst nicht äußern.

+++ Auto steht in Kreuzberg in Flammen +++

Ein Auto ist bei einem nächtlichen Feuer in Kreuzberg zerstört worden. Der abgestellte Wagen habe kurz nach Mitternacht an der Waldemarstraße Feuer gefangen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstag. Die Flammen konnten gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war noch unklar.

+++ Tausende Traktoren in Berlin bei Demo erwartet - Verkehrschaos befürchtet +++

In Berlin werden am Dienstag im Rahmen einer Bauern-Demonstration Tausende Traktoren und Landmaschinen erwartet. Die Polizei warnt bis zum Abend vor massiven Verkehrsbehinderungen im ganzen Stadtgebiet. Sie empfiehlt auf S-Bahn und U-Bahn auszuweichen. Lesen Sie HIER mehr!