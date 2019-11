Vermummte Radfahrer bewerfen Weihnachtsbasar mit Farbkugeln

Eine Gruppe von vermummten Fahrradfahrern hat am Sonnabend in Tegel einen Weihnachtsbasar mit Farbkugeln beworfen. Zeugen zufolge seien mehrere Maskierte auf Fahrrädern gegen 13.15 Uhr an dem Basar auf dem Vorplatz der JVA Tegel an der Seidelstraße vorbeigefahren und hätten mehrere mit rosafarbenem Lack gefüllte Weihnachtsbaumkugeln in Richtung des Eingangstores geschleudert.

Dabei wurde eine 29 Jahre alte Besucherin des Marktes an der Kleidung und an den Haaren getroffen. Zudem wurden Fahrräder, Schilder, ein Zaun und der Gehweg mit Farbe bespritzt. Die vermummte Fahrradgruppe floh in Richtung Otisstraße.