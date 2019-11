Weihnachtsmarkt Berlin-Lichtenberg: Mann von Achterbahn-Waggon überrollt und tödlich verletzt

Der Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee wurde geräumt.

Auf dem Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee ist ein Mann tödlich verletzt worden. Er wurde von einem Achterbahn-Waggon überrollt.

Berlin. Ein Mann ist am Sonnabend auf dem Lichtenberger Weihnachtsmarkt von einem Achterbahn-Waggon überrollt worden und gestorben. Er sei wahrscheinlich ein Mitarbeiter der Achterbahn gewesen, die an der Landsberger Allee aufgebaut ist, sagte Feuerwehrsprecher Jens-Peter Wilke.

Der Mann sei unter dem Waggon herausgezogen worden, anschließende Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben. Die Unfallursache sei noch unklar. Die vier Menschen, die in dem Waggon der Achterbahn gesessen haben, seien psychologisch betreut worden. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Ursache übernommen.

Lichtenberger Weihnachtsmarkt wurde geräumt und geschlossen

Die Feuerwehr hatte zuvor über Twitter mitgeteilt, es sei "zu einem Ereignis an einer Achterbahn" gekommen. Dabei sei ein Mensch tödlich verletzt worden. Nach ersten Informationen von vor Ort hieß es, die Person sei in der Achterbahn eingeklemmt worden.

Seit 19.14 Uhr sind wir an der #Landsberger_Allee im Einsatz. Hier kam es an einer Achterbahn zu einem Ereignis. Dabei wurde ein Mensch tödlich verletzt. Gegenwärtig werden weitere Personen psychologisch betreut. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 23, 2019

Die Feuerwehr war ab 19.14 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Weihnachtsmarkt wurde geräumt und vorzeitig geschlossen. Um 21.45 Uhr beendete die Feuerwehr ihren Einsatz vor Ort.

Absperrungen am Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee.

Foto: Thomas Peise

Tödlicher Unfall auf Lichtenberger Weihnachtsmarkt: Fall erinnert Unglück auf Potsdamer Oktoberfest

Erst kürzlich war es zu einem tödlichen Unglück bei einem Rummel in Potsdam gekommen. Ein Mitarbeiterin des Fahrgeschäfts "Playball" war beim "Potsdamer Oktoberfest" von der sich drehenden Plattform gefallen, als das Fahrgeschäft anfuhr. Die 29-Jährige verstarb noch vor Ort.

Der Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee mit seinen vielen Fahrgeschäften hatte erst am 22. November eröffnet. Mehrere Schausteller vor Ort sagten, sie wollten am Montag den Betrieb wieder aufnehmen.