Polizeimeldungen Berlin: Person auf Weihnachtsmarkt in Achterbahn tödlich verletzt

Auf dem Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee ist am Sonnabend eine Person tödlich verletzt worden.

Berlin. Auf dem Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee in Lichtenberg ist am Sonnabendabend eine Person tödlich verletzt worden. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, sei es "zu einem Ereignis an einer Achterbahn" gekommen. Dabei sei ein Mensch tödlich verletzt worden.

Seit 19.14 Uhr sind wir an der #Landsberger_Allee im Einsatz. Hier kam es an einer Achterbahn zu einem Ereignis. Dabei wurde ein Mensch tödlich verletzt. Gegenwärtig werden weitere Personen psychologisch betreut. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 23, 2019

Nach ersten Informationen von vor Ort hieß es, die Person sei in der Achterbahn eingeklemmt worden. Die Feuerwehr war ab 19.14 Uhr mit einem Großaufgebot im Einsatz. Der Weihnachtsmarkt wurde geräumt. Mehrere Personen werden psychologisch betreut. Mehr in Kürze.

Absperrungen am Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee.

Foto: Thomas Peise