Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg): Auto rammt Mast - Fahrer schwer verletzt

Berlin. Ein Autofahrer ist in der Nacht zu Sonnabend auf der Wartenberger Straße in Neu-Hohenschönhausen (Lichtenberg) frontal gegen einen Oberleitungsmast der Straßenbahn geprallt. Nach Morgenpost-Informationen soll der Fahrer nach einer Kurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren haben. Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Beifahrerin blieb unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Am Pkw entstand ein Totalschaden.

( dpa/BM )