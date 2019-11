Wedding (Mitte): Zwei Verletzte bei Unfall auf der Seestraße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 22. November 2019 in Berlin.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Zwei Verletzte bei Unfall in Wedding

+++ Unfall in Wedding - Autofahrer rammt Pkw +++

Bei einem Unfall auf der Seestraße in Wedding (Mitte) sind zwei Personen verletzt worden. Ein BMW-Fahrer, der in Richtung Prenzlauer Berg unterwegs war, soll die Kontrolle über den Wagen verloren haben. Der Autofahrer rammte einen geparkten Pkw und prallte dann gegen einen davor stehenden Lkw. Beim Aufprall auf den Lkw wurde das linke Vorderrad des BMW abgerissen, welches unter dem Lkw liegen blieb. Ein Taxi fuhr in die Unfallstelle. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Als der Autofahrer gegen den Lkw prallte, riss das Vorderrad ab.

Foto: Peise