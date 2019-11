Blaulicht-Blog: Autos brennen in der Gropiusstadt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Mittwoch, 20. November 2019 in Berlin.

+++ Wieder brennen Autos in Berlin +++

Erneut sind in Berlin bei einem nächtlichen Feuer Fahrzeuge zerstört worden. Am frühen Mittwochmorgen standen zwei Autos am Käthe-Dorsch-Ring in Gropiusstadt (Neukölln) in Vollbrand, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Alarmierte Einsatzkräfte konnten die Flammen zügig löschen. Verletzt wurde niemand. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.

Immer wieder werden in der Hauptstadt Fahrzeuge durch Brände beschädigt oder zerstört. Zuletzt wurde Anfang der Woche ein Transporter im Ortsteil Prenzlauer Berg von Unbekannten angezündet und stark beschädigt.