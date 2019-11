In der Schlosspark-Klinik ist ein Mann getötet worden.

In der Schlosspark-Klinik in Charlottenburg ist ein Mensch getötet worden. Dabei soll es sich um einen Arzt handeln.

Festnahme Mann in Charlottenburger Schlosspark-Klinik erstochen

Berlin. In einer Klinik in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagabend ein Mensch erstochen worden. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.50 Uhr in der privaten Schlosspark-Klinik in der Nähe des Charlottenburger Schlosses. Weitere Angaben konnte er zunächst nicht machen.

Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, habe ein Mann einen anderen mit einem Messer angegriffen und ihn dabei tödlich verletzt. Bei dem Opfer soll es sich um einen Arzt handeln.

Eine weitere Person sei verletzt worden. Die Polizei habe den mutmaßlichen Täter festnehmen können. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Mehr Polizeimeldungen: