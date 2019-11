Fritz von Weizsäcker in Berliner Schlosspark-Klinik erstochen

Nach der tödlichen Attacke auf Fritz von Weizsäcker in der Berliner Schlosspark-Klinik wird der mutmaßliche Täter abgeführt.

In der Schlosspark-Klinik ist Chefarzt Fritz von Weizsäcker getötet worden. Ein Angreifer stach den Mediziner bei einem Vortrag nieder.

Berlin-Charlottenburg Weizsäcker-Sohn in Schlosspark-Klinik erstochen

Berlin. In der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagabend Fritz von Weizsäcker, der Chefarzt des Krankenhauses, erstochen worden. Das bestätigte die Polizei.

Der Angriff hatte sich während einer Fachtagung in der Privatklinik ereignet. Der Dozent Fritz von Weizsäcker sei während seines öffentlichen Vortrags von einem Mann angegriffen und niedergestochen worden. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen starb der Mediziner noch am Ort, teilte die Polizei mit.

Bei einem Vortrag in der Schlosspark-Klinik in #Charlottenburg kam es zu einem gewalttätigen Übergriff auf den Redner. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation erlag er den Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Die Ermittlungen vor Ort hat die #Moko übernommen.

Ein zweiter Mann, der im Publikum saß, wurde schwer verletzt. Der Gast soll versucht haben, den Angreifer zu stoppen, wie die Polizei mitteilte. Bei ihm soll es sich um einen Polizisten handeln, der privat den Vortrag besuchte. Er wurde von einem Notarzt versorgt. Mehrere Menschen aus dem Publikum halfen laut Polizei, den Täter festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben.

Fritz von Weizsäcker im Jahr 2015 mit seiner Mutter Marianne.

Der Tatverdächtige sollte laut Polizei in der Nacht verhört werden. Im Laufe des Mittwochs sei mit neuen Erkenntnissen zu rechnen, wie eine Sprecherin sagte. Zu den Hintergründen der Tat, möglichen Motiven des Täters und seiner Nationalität machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Polizei ermittelt laut der Sprecherin in alle Richtungen. Beamte sollen demnach auch die Familie Weizsäckers dazu befragen, ob es eine Bedrohungslage gegeben haben könnte.

Fritz von Weizsäcker ist der Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten und früheren Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Richard von Weizsäcker (gest. 2015). Er war seit 2005 Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin und Gastroenterologie in der Schlosspark-Klinik. Laut Website des Krankenhauses referierte der 59-Jährige am Abend über sein Fachgebiet Lebererkrankungen.

Fritz von Weizsäcker in Berliner Klinik erstochen - Mordkommission ermittelt

In der Schlosspark-Klinik ist ein Mann getötet worden.

Nach Informationen der Berliner Morgenpost ereignete sich die Attacke gegen 18.50 Uhr im Tagungsraum der Abteilung für Psychiatrie der Privatklinik. Ob es sich bei dem Tatverdächtigen um einen Patienten handelt, konnte ein Polizeisprecher nicht sagen. Die Hintergründe der Tat seien zurzeit noch unklar. Die achte Mordkommission habe die Ermittlungen aufgenommen, so der Sprecher.

Die Schlosspark-Klinik grenzt direkt an den Schlosspark Charlottenburg. Das Privatkrankenhaus hat nach eigenen Angaben rund 340 Betten und nimmt an der psychiatrischen Notfallversorgung für Charlottenburg-Nord teil. Es gibt Fachabteilungen unter anderem für Ästhetisch-Plastische Chirurgie, Innere Medizin (Gastroenterologie und Kardiologie), Neurologie, Orthopädie und Psychiatrie.

Tödliche Attacke auf Fritz von Weizsäcker - alle News in Kürze

Der Arzt Fritz von Weizsäcker wurde am Dienstagabend gegen 18.50 Uhr erstochen.

Das Opfer ist der Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.

Die Tat ereignete sich bei einem medizinischen Vortrag in der Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg.

Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen.

Die Hintergründe der tödlichen Messer-Attacke sind unklar.

Benjamin-Franklin-Klinikum 2016 - Krebskranker Patient erschießt seinen Arzt

Es ist nicht der erste tödliche Angriff auf einen Arzt in Berlin. Im Juli 2016 hatte ein Patient des Benjamin-Franklin-Klinikums der Charité in Steglitz auf einen Mediziner geschossen. Danach tötete sich der mutmaßliche Täter selbst.

Der Mann und sein Opfer hatten sich seit Jahren gekannt, weil der Täter wegen einer schweren Krebserkrankung in Behandlung war. Der getötete Arzt hatte seit 22 Jahren in der Klinik am Hindenburgdamm gearbeitet und bereits an der Charité studiert. Er hinterließ eine Frau und zwei Kinder.

Reaktionen auf die tödliche Attacke auf Fritz von Weizsäcker

FDP-Chef Christian Lindner schrieb noch am Dienstagabend beim Kurznachrichtendienst Twitter: "Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben."

🖤 Mein Freund Fritz von Weizsäcker wurde heute Abend in Berlin erstochen. Ein passionierter Arzt und feiner Mensch. Neulich noch war er bei uns zuhause zum Grillen. Ich bin fassungslos und muss meine Trauer teilen. Einmal mehr fragt man sich, in welcher Welt wir leben. CL — Christian Lindner (@c_lindner) November 19, 2019

Weizsäckers Schwester Beatrice veröffentlichte am Dienstagabend bei Instagram das Bild eines Kreuzes und schrieb dazu: "Gib acht auf meinen Bruder ..."

