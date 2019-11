Heerstraße nacht tödlichem Unfall gesperrt - lange Staus

Die Heerstraße musste am Dienstagabend nach einem tödlichen Unfall voll gesperrt werden. Der Verkehr in den umliegenden Ortsteilen brach zusammen.

Nach einem tödlichen Unfall auf der B2/B5 ist die Heerstraße am Dienstagabend in beiden Richtungen voll gesperrt worden.

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) auf Twitter mitteilte, sei der Abschnitt zwischen Pichelsdorfer Straße und Flatowallee gesperrt. Dadurch staute sich in den umliegenden Ortsteilen der Verkehr. Betroffen war nicht nur die Havelchaussee, sondern der gesamt Verkehr in weiten Teilen von Westend, Spandau und Wilhelmstadt, so die VIZ weiter.

Auf den Umfahrungen via Havelchaussee oder Charlottenburger Chaussee müssten Autofahrer bis zu 60 MInuten mehr einplanen.

Aufgrund der #Vollsperrung der #Heerstraße nach einem #Unfall steht der Verkehr in weiten Teilen von #Westend, #Spandau und #Wilhelmstadt. Auf den Umfahrungen via Havelchaussee oder Charlottenburger Chaussee bis zu 60 Min mehr einplanen! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) November 19, 2019

Wie der Lagedienst der Polizei der Berliner Morgenpost am Abend auf Anfrage mitteilte, sei der Grund für die Vollsperrung ein tödlicher Unfall auf der Freybrücke. Ersten Informationen zufolge habe dort ein Auto eine Fußgängerin erfasst, die dabei getötet worden sei. Die Vollsperrung sei für die Spurensicherung nötig, die die Unfallstelle unter anderem auch mit Drohnentechnik erfasse und untersuche. Wie lange die Sperrung noch dauern werde, war zunächst unklar.

Bereits am Morgen hatte sich Berliner Autofahrer in Geduld üben müssen. Wegen der Afrika-Konferenz war die Mühlendammbrücke in MItte voll gesperrt.