Reinickendorf: Lkw-Fahrer erfasst Radfahrerin

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 19. November 2019 in Berlin.

+++ Lkw-Fahrer erfasst Radfahrerin +++

Eine Radfahrerin erlitt am Montagmittag gegen 12.40 Uhr in Reinickendorf lebensgefährliche Verletzungen. Ein 53 Jahre alter Lkw-Fahrer bog rechts in den Eichborndamm ab und erfasste eine 48 Jahre alte Radfahrerin, die in gleicher Richtung unterwegs war. Sie wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.

+++ Mann überfällt Pension in Schöneberg +++

Polizisten haben am Montagabend einen Räuber in Schöneberg festgenommen. Ein 25-Jähriger verwickelte kurz nach 21 Uhr eine 69 Jahre alte Rezeptionistin einer Pension in der Eisenacher Straße in ein Gespräch und schubste sie anschließend zur Seite. Der Mann griff in die Kasse und flüchtete mit dem Geld. Beamte konnten den Dieb in der Fuggerstraße festnehmen. Die Mitarbeiterin der Pension erlitt eine leichte Verletzung. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4 führt die weiteren Ermittlungen.

+++ Drei Fußgängerinnen bei Unfällen verletzt +++

Bei Unfällen am Montagnachmittag in Tempelhof, Wilhelmstadt (Spandau) und Altglienicke (Treptow-Köpenick) sind drei Fußgängerinnen schwer verletzt worden.

Eine 72 Jahre alte Fußgängerin wurde in Tempelhof von einem 31 Jahre alten Autofahrer gegen 17.20 Uhr erfasst, als er mit seinem Mitsubishi nach links in den Columbiadamm abbog. Die Seniorin erlitt Kopfverletzungen.

In Wilhelmstadt (Spandau) erlitt eine 44-jährige Frau bei einem Unfall Kopfverletzungen. Der 22 Jahre alte Autofahrer erfasste die Fußgängerin, die von rechts die Heerstraße überquerte, kurz hinter einem Fußgängerüberweg.

In Altglienicke (Treptow-Köpenick) erlitt eine 88-Jährige bei einem Unfall Bein- und Kopfverletzungen. Die Seniorin wurde beim Überqueren der Schönefelder Chaussee von einem 58 Jahre alten Autofahrer erfasst. Die Seniorin prallte gegen die Windschutzscheibe und stürzte auf die Fahrbahn. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Schönefelder Chaussee zwischen Siriusstraße und Uranusstraße bis etwa 19 Uhr gesperrt.