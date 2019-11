Zwei Hostels mit Buttersäure angegriffen

Am Sonntagabend sollen Unbekannte in zwei Hostels in Berlin-Reinickendorf Säure verschüttet haben. Die Polizei ermittelt.

Am späten Sonntagabend soll es in zwei Hostels in Berlin-Reinickendorf zu Angriffen mit Buttersäure gekommen sein. Das berichtet die „BZ“ am Montagmorgen. Demnach sollen Unbekannte gegen 22.30 Uhr zunächst in einem Hostel-Treppenhaus an der Residenzstraße Säure verkippt haben. Die Dämpfe können zu Reizungen der Augen und Atemwege führen.

Nur 20 Minuten später soll es einen zweiten Angriff in einem Hostel an der Provinzstraße gegeben haben. Laut „BZ“ wurden zwei Personen von Sanitätern behandelt. Die Feuerwehr war im Einsatz und beseitigte die Säure. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Zu den Hintergründen wird nun ermittelt.