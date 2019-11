Blaulicht-Blog: Geldautomat in Treptow manipuliert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Montag, 18. November 2019 in Berlin.

+++ Offenbar Geldautomat in Treptow manipuliert +++

In Treptow ist am Sonntag offenbar ein Geldautomat an der Karl-Kunger-Straße manipuliert worden. Gegen 21.30 Uhr wurde an dem Automat der Berliner Volksbank stiller Alarm ausgelöst. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes begaben sich sofort zu dem Automaten, um ihn in Augenschein zu nehmen. Auch die Polizei wurde gerufen. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich. Unklar war zunächst, ob durch die Manipulation Bankkunden finanziell geschädigt wurden.