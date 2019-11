Charlottenburg, Hohenschönhausen, Hellersdorf, Neukölln: Mehrere Autos brennen in Berlin

In der Wollenberger Straße in Hohenschönhausen stand ein Pkw lichterloh in Flammen.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 17. November 2019 in Berlin.

+++ Mehrere Autos brennen in Berlin +++

In Berlin haben in der Nacht mehrere Autos gebrannt:

Charlottenburg

Ein Wagen, der auf einem Parkplatz an der Masurenallee geparkt war, stand in Flammen. Ein daneben stehender Pkw wurde durch das Feuer stark beschädigt.

Hohenschönhausen

Auch in der Wollenberger Straße brannte ein Pkw. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen davor und einen dahinter stehenden Lkw verhindern.

Neukölln

Ein BMW brannte auf dem Kölner Damm in der Gropiusstadt im Heck- und Frontbereich. Die Feuerwehr konnte einen Benzinkanister rechtzeitig aus dem Auto entfernen.

Hellersdorf

Im Mädewalder Weg brannte der Motorraum eines Audi. Da sich die Feuerwache in unmittelbarer Umgebung befand, konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Die Polizei hat zu den Autobränden die Ermittlungen übernommen. Es wurden keine Personen verletzt.

+++ Streit vor Späti - Fünf Verletzte +++

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonntag vor einem Späti im Weissenseer Weg (Lichtenberg) hat es fünf Verletzte gegeben. Es sollen zwei Polizisten in Zivil verletzt worden sein. Die Beamten wurden vor Ort behandelt, die drei anderen kamen mit Augenreizungen durch Pfefferspray ins Krankenhaus. Eine Person soll eine Stichverletzung erlitten haben. Nach Morgenpost-Informationen konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Feuerwehr war mit fünf Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort. Die genauen Hintergründe sind bislang unklar und werden ermittelt.

Vor einem Späti im Weißenseer Weg kam es zu einer Auseinandersetzung. Es wurden fünf Personen verletzt.

Foto: Peise

+++ Person bei Unfall in Kreuzberg verletzt +++

In Kreuzberg sind am Sonnabend zwei Pkw an der Kreuzung Yorckstraße Ecke Mehringdamm zusammengestoßen. Der Mercedes-Fahrer soll einem Pkw in die Seite gefahren sein. Daraufhin wurde dieser auf den Gehweg gedrückt und kam erst dort zum Stehen. Nach Morgenpost-Informationen wurde eine Person verletzt.

Ein Autofahrer ist einem Pkw in die Seite gefahren. Der Pkw wurde auf den Gehweg geschleudert.

Foto: Thomas Peise

+++ Carsharing-Autofahrer fährt auf Pkw auf +++

Auf der Oberbaumbrücke in Friedrichshain ist am Sonnabendabend ein Fahrer eines Carsharing-Autos auf einen anderen Pkw aufgefahren. Nach ersten Angaben wurden zwei Personen verletzt. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle.

Ein Fahrer eines Carsharing-Autos ist auf der Oberbaumbrücke auf einen Pkw aufgefahren.

Foto: Thomas Peise

+++ Gebäude ausgebrannt - Kriminalpolizei ermittelt +++

In Neuküstrinchen bei Wriezen (Landkreis Märkisch Oderland) ist am Sonnabendabend Abend ein Gebäude ausgebrannt. Das Haus wurde als Kulturhaus genutzt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und löschte die Flammen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.