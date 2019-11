Dahlem (Steglitz-Zehlendorf): Auto kracht vor FU gegen Ampelmast - zwei Schwerverletzte

Ein Autofahrer fuhr in Dahlem gegen einen Ampelmast. Der Motorblock wurde aus dem Wagen gerissen.

Ein Autofahrer rammte in Dahlem einen Ampelmast. Bei dem Unfall am frühen Sonnabendmorgen sind zwei Personen schwer verletzt worden.

Unfall in Dahlem

Unfall in Dahlem Auto kracht gegen Ampelmast - Motorblock rausgerissen

Zu einem schweren Unfall ist es am frühen Sonnabendmorgen in Dahlem (Steglitz-Zehlendorf) gekommen. Ein Carsharing-Autofahrer rammte gegen 5.25 Uhr in der Habelschwerdter Allee, vor der Freien Universität, einen Ampelmast, der dann umfiel. Der Motorblock wurde aus dem Carsharing-Auto gerissen.

Unfall in Dahlem: Zwei Personen schwer verletzt

Nach Morgenpost-Informationen wurden zwei Personen schwer verletzt. Nach einer Erstversorgung vor Ort durch einen Notarzt und Notfallsanitäter wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Nach unbestätigten Angaben soll der Mercedes-Fahrer zu schnell gefahren sein und die Kontrolle über das Carsharing-Auto verloren haben. Die Beamten der Direktion 4 ermitteln zur Unfallursache.