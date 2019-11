Mitte: Autofahrerin landet im Gleisbett

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 16. November 2019 in Berlin.

+++ Autofahrerin landet im Gleisbett +++

Eine Frau ist in ein Gleisbett einer Straßenbahn geraten. Die Autofahrerin bog an der Kreuzung Torstraße Ecke Karl-Liebknecht-Straße (Mitte) falsch ab. Nach Informationen der Morgenpost wurde die Frau nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Wagen bergen.

+++ Streit vor Club - Verletzte Personen +++

Vor einem Club in der Straße am Flutgraben (Treptow) sind am späten Freitagabend Männer aneinander geraten. Nach Informationen der Morgenpost erlitten zwei Personen Kopfverletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Hintergrund des Streits ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Foto: Peise

+++ Unfall am Frankfurter Tor +++

Am Frankfurter Tor in Friedrichshain ist es am Freitagabend zu einem Unfall gekommen. Zwei Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Nach ersten Erkenntnissen wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Die Feuerwehr räumte die Unfallstelle und bindete auslaufende Flüssigkeiten ab. Es enstand ein Sachschaden.

Am Frankfurter Tor kam es im Kreuzungsbereich zu einem Unfall.

Foto: Peise