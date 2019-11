Prenzlauer Berg (Pankow): Vater und Tochter stürzen mit dem Fahrrad - Schwer verletzt

Berlin. Bei einem Sturz mit dem Fahrrad haben in Prenzlauer Berg (Pankow) ein Vater und dessen neunjährigen Tochter schwere Verletzungen erlitten. Während der 53-Jährige das Krankenhaus wieder verlassen konnte, nachdem seine Hand behandelt worden war, musste das am Kopf verletzte Mädchen dort bleiben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die Tochter bei der Fahrt am Donnerstagabend auf der Mittelstange des Herrenrades gesessen und war mit einem Fuß in die Speichen des Vorderrades gekommen, was zum Sturz führte.

( dpa )