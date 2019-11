Mitte: Versuchter Totschlag in Wedding - Verdächtiger festgenommen

Am Freitag wurde ein 31-Jähriger in Mitte festgenommen. Er soll einem Bekannten auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt haben.

Berlin. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags wurde am Freitag in Mitte in 31-Jähriger festgenommen. Er soll einen 56-Jährigen auf den Kopf geschlagen und schwer verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend im Treppenhaus eines Wohngebäudes an der Tegeler Straße in Wedding.

Opfer musste notoperiert werden

Als ein Zeuge eingriff, flüchtete der Täter. Das Opfer musste notoperiert werden und befindet sich laut nach wie vor in einem Krankenhaus. Sein Zustand ist nach Angaben der Berliner Polizei jedoch stabil.

Beim Festgenommenen handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen flüchtigen Bekannten des Opfers. Bei ihm liegen Hinweise auf eine psychische Erkrankung vor, weshalb er heute einem Richter zum Erlass eines Unterbringungsbeschlusses vorgeführt werden soll. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.