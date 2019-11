Berlin. Ein jugendlicher Intensivtäter soll in Prenzlauer Berg (Pankow) einem Polizisten gegen den Kopf getreten haben. Der 16-Jährige sei zuvor von zwei Beamten in Zivilkleidung beim Dealen beobachtet worden und habe versucht, der Kontrolle in der Gethsemanestraße zu entgehen, teilte die Polizei am Freitag mit. Er habe einen der Beamten attackiert, ihn zu Boden geschleudert, gegen den Kopf getreten und sei davongerannt.

Passant stellt sich in den Weg - Intensivtäter wird gefasst

Der Jugendliche wurde gefasst, nachdem sich ein Passant ihm in den Weg gestellt hatte - diesem soll er ins Gesicht geschlagen haben. Als die Beamten dem Jugendlichen eine Handfessel anlegten, habe er sich heftig mit Schlägen und Tritten gewehrt und die Männer beleidigt.

Bei dem 16-Jährigen beschlagnahmte die Polizei neun Tütchen, die mutmaßlich Drogen enthielten, und Bargeld. Er wurde seiner Mutter übergeben. Der Polizist, der getreten worden war, wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt und trat vom Dienst ab.

Als Intensivtäter bezeichnet die Polizei in der Regel Menschen, die wiederholt mit schwereren Delikten aufgefallen sind. Was bisher gegen den 16-Jährigen vorlag, war der Pressestelle nicht bekannt.

Der Sprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin, Benjamin Jendro, zeigte sich betroffen: "Es ist entsetzlich, zu welch perfider und menschenverachtenden Gewalt bereits Heranwachsende heute greifen und wie wenig Respekt der eine oder andere vor anderen Menschen und unserem Rechtsstaat hat."