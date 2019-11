Polizeibericht Berlin: Mann mit Klappmesser greift Rettungssanitäter an

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 15. November 2019 in Berlin.

+++ Unter Drogeneinfluss: 19-Jähriger greift Rettungssanitäter an +++

Notfallsanitäter sind bei einem Einsatz in Reinickendorf von einem unter Drogeneinfluss stehenden 19 Jahre alten Mann angegriffen worden. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, waren die Rettungskräfte am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zu einem Notfall in der Raschdorffstraße gerufen worden. Ein unbeteiligter Mann, der nach Polizeiangaben unter dem Einfluss von Drogen stand, habe erst ein Klappmesser gegen den Rettungswagen geworfen und dann durch das geöffnete Fenster des Wagens auf den Fahrer eingeschlagen.

Den Angaben zufolge wurde auch der Beifahrer vom Angreifer verletzt, als er diesen beruhigen wollte. Erst nach Eintreffen der Polizei konnten die leicht verletzten Rettungssanitäter ihren Einsatz fortsetzen. Der Mann unter Drogeneinfluss wurde festgenommen.

Am Freitagmorgen nahm die Gewerkschaft der Polizei (GdP) Stellung zu dem Vorfall. „Dieses abscheuliche Verhalten ist durch nichts zu entschuldigen. Es ist zu hoffen, dass der Angreifer auf einen Richter trifft, der diesen tätlichen Angriff als solchen bewertet und auf ihn gemäß Paragraf 114 und 115 StGB mit einer Freiheitsstrafe reagiert", so GdP-Sprecher Benjamin Jendro.

+++ Fußgänger von Tram angefahren +++

In Neu-Hohenschönhausen ist am Donnerstagabend ein Fußgänger von einer Tram erfasst und dabei schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen überquerte ein 46-Jähriger gegen 18.10 Uhr die Gleise der Tram in der Falkenberger Chaussee und übersah hierbei offenbar eine herannahende Tram. Die Tram erfasste den Mann und schleuderte ihn auf die Gleise. Eine Notärztin versorgte den offenbar alkoholisierten Mann. Anschließend wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Tramfahrerin erlitt einen Schock und musste in einer Klinik ambulant behandelt werden.

+++ Clan-Razzia: 100 Schuss scharfe Munition griffbereit aufgefunden +++

Am Donnerstagabend fand eine Razzia im Clanmilieu in Neukölln und Kreuzberg statt. Einsatzkräfte fanden 100 Schuss scharfe Munition. Lesen Sie hier mehr.

+++ Prozess um Haus Liebigstraße: Verdächtiger Gegenstand und Sperrung +++

Vor Beginn des Prozesses um ein symbolträchtiges Haus der linksextremen Szene in Friedrichshain ist vor dem Haupteingang des Landgerichts in Charlottenburg ein verdächtiger Gegenstand gefunden worden. Mehr Informationen finden Sie hier.