Mitte: Radfahrer erleidet bei Unfall mit Auto Kopfverletzungen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 14. November 2019 in Berlin.

+++ Radfahrer erleidet Kopfverletzungen +++

Ein Radfahrer erlitt am Mittwochvormittag bei einem Unfall in Mitte Kopfverletzungen, als er auf einen Mercedes auffuhr. Laut Zeugenaussagen wollte der 41 Jahre alte Autofahrer rechts in die Levetzowstraße abbiegen, plötzlich bremste er in Höhe der Radwegfurt aber ab. Der 27 Jahre alte Radfahrer versuchte noch auszuweichen, kollidierte aber trotzdem mit dem Auto.

+++ Seniorin von Autofahrerin erfasst +++

Eine 82 Jahre alte Frau erlitt bei einem Unfall in Westend (Charlottenburg-Wilmersdorf) am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr Kopfverletzungen. Die hinter einem Auto stehende Seniorin wurde von einer 49 Jahre alten Autofahrerin erfasst, als sie rückwärts vom Parkplatz auf dem Mittelstreifen auf die Reichsstraße fuhr. Die weitere Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernommen.

+++ Mehrere Müllcontainer in Biesdorf angezündet +++

In Biesdorf (Marzahn-Hellersdorf) haben in der Nacht zu Donnerstag mehrere Müllcontainer gebrannt. Insgesamt löschte die Feuerwehr neun brennende Müllcontainer in der Weißenhöher Straße und Oberfeldstraße. Es wurden keine Personen verletzt. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen und prüft einen Zusammenhang.