Treptow-Köpenick: Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus

Brände Verletzte bei Feuer in Mehrfamilienhaus in Treptow-Köpenick

Berlin. Drei Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick verletzt worden. Sie erlitten Brandwunden und Rauchvergiftungen, wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte. Der Brand brach am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Wohnung aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen nach kurzer Zeit löschen. Details zu den genauen Umständen waren am Morgen zunächst unklar. Auch zur Identität der Verletzten und zur Schadenshöhe gab es keine Angaben.