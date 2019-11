In der ersten Etage eines Wohnhauses in Schöneweide hat es gebrannt.

In Schöneweide brach ein Feuer in der ersten Etage eines Wohnhauses aus. Die Feuerwehr konnte 23 Bewohner retten.

Bei einem Brand in einer Berliner Wohnung im Bruno-Bürgel-Weg (Schöneweide) sind am Dienstagabend 23 Menschen gerettet worden. Wie die Polizei am Mittwochmorgen sagte, wurden zwei Menschen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand war in der ersten Etage ausgebrochen. Nach Morgenpost-Informationen soll das Feuer durch einen Ethanolkamin ausgelöst worden sein. Die Bewohner des viergeschossigen Mehrfamilienhauses wurden unterdessen in Niederschönweide untergebracht.