Blaulicht-Blog: Frau reitet in Moor: Pferd droht einzusinken

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 12. November 2019 in Berlin.

+++ Reiterin nimmt Abkürzung - Pferd sinkt im Moor ein +++

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr am Abend in Malchow in Berlin-Hohenschönhausen: Eine Reiterin wollte mit ihrem Pferd eine Abkürzung nehmen. Dabei begaben sich beide in ein Moor, in dem das Pferd einsank. Die herbeigerufenen Feuerwehrleute versuchten, das Tier mit Muskelkraft aus dem Morast zu befreien. Das gelang ihnen auch nach etwa anderthalb Stunden. Eine Tierärztin konnte keine Verletzungen an dem Tier feststellen.

Rettungskräfte der Feuerwehr bergen das Pferd.

Foto: Thomas Peise

+++ Brand in Einfamilienhaus in Falkensee +++

Gegen 21.50 Uhr wurde die Feuerwehr zur Freiburger Straße nach Falkensee gerufen. Dort brannte es im Erdgeschoss eines Einfamilenhauses. Nach ersten Informationen von vor Ort wurde bei den Löscharbeiten eine vermisste Frau gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelte vor Ort zur Brandursache. Mehrere Personen wurden von der Feuerwehr behandelt.

Rettungskräfte der Feuerwehr an dem Haus, in dem der Brand ausgebrochen war.

Foto: Morris Pudwell

