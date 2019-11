Polizei in Berlin: Mann vor Diskothek in Kreuzberg niedergestochen

Einsätzkräfte in der Ritterstraße in Kreuzberg. Hier wurde auf dem Gehweg ein Mann niedergestochen.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonntag, 10. November 2019 in Berlin.

+++ Mann vor Diskothek niedergestochen +++

Berlin. Vor einer Diskothek in der Ritterstraße in Kreuzberg wurde in der Nacht zu Sonntag eine männliche Person auf dem Gehweg niedergestochen. Der Mann kam verletzt in ein Krankenhaus. Der Täter konnte flüchten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Sanitäter kümmern sich um den verletzten Mann.

Foto: Thomas Peise

+++ Pkw kippt in Baugrube +++

Dumm gelaufen: der Pkw, der in eine Baugrube geraten ist.

Foto: Thomas Peise

In der Boxhagener Straße in Friedrichshain ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann mit seinem Pkw in einen Baustellenbereich gefahren und mit zwei Reifen in eine Baugrube geraten. Der Wagen musste mit einem Kran der Feuerwehr aus der Grube geborgen werden. Polizisten nahmen den Fahrer mit zum Anschnitt. Ob er alkoholisiert war, ist bislang noch nicht bekannt.

+++ Auto landet im Gleisbett +++

Einsatzkräfte untersuchen das Fahrzeug, das in die Tramgleise geraten ist.

Foto: Thomas Peise

An der Kreuzung Rhinstraße Ecke Hauptstraße in Hohenschönhausen ist ein Mann in der Nacht zu Sonntag mit seinem Fahrzeug in die Gleise der Straßenbahn geraten. Die Feuerwehr konnte den Wagen wieder auf die Straße stellen. Der Fahrer musste am Ort pusten. Er soll nach ersten Angaben keinen Führerschein dabei gehabt haben.