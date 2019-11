Unfälle in Berlin: Drei Fußgänger angefahren und schwer verletzt

Berlin. Zwei Frauen und ein Mann sind in Berlin beim Überqueren von Straßen von Autofahrern angefahren und schwer verletzt worden. Die Verletzten sind 70, 83 und 33 Jahre alt, wie die Polizei am Sonnabend mitteilte.

Ein Unfall passierte am Freitag in der Möllendorffstraße in Berlin-Fennpfuhl (Lichtenberg). Ein 45 Jahre alter Autofahrer erfasste eine 70 Jahre alte Fußgängerin, wie die Polizei mitteilte. Die Frau hatte demnach versucht, die Straße zu überqueren. Sie verletzte sich schwer an Kopf und Armen.

Freitagnachmittag wurde eine 83-Jährige in Alt-Hohenschönhausen von einem Lastwagen angefahren. Der 53 Jahre alte Fahrer hatte im Weißenseer Weg an einer Ampel gestoppt. Als das Licht für die Fußgänger auf Rot sprang, fuhr er los. Dabei erfasste er die Seniorin, die von rechts über die Straße vor den Lkw gelaufen sein soll. Sie kam mit schweren Kopf- und Armverletzungen auf die Intensivstation eines Krankenhauses.

In der Nacht wurde auf der Danziger Straße in Prenzlauer Berg ein 33-Jähriger angefahren, ebenfalls beim Überqueren der Straße. Der 34 Jahre alte Autofahrer war über die Mittellinie der Fahrbahn gefahren, um den Wagen zu wenden. Dabei erfasste er den Fußgänger. Der Mann prallte auf die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Er kam mit Rumpfverletzungen in eine Klinik.

Bei allen drei Unfällen war der genaue Hergang nach Polizeiangaben noch unklar.

Aktuelle Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin lesen Sie hier.