Blaulicht-Blog: Mann schlägt Opfer mit Hammer auf den Kopf

Polizisten am Tatort in der Neuköllner Pannierstraße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 9. November 2019 in Berlin.

+++ Mann prügelt mit Hammer auf Kontrahent ein +++

In Neukölln hat in der Nacht zu Sonntag ein Mann einen anderen mit einem Hammer lebensgefährlich verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und den Angaben von Zeugen schlug der Tatverdächtige gegen 2.50 Uhr an der Pannierstraße mit einem Hammer immer wieder auf den Kopf eines anderen Mannes ein. Mehrere Zeugen konnten den Mann nicht von seiner blindwütigen Tat abbringen. Der Verdächtige flüchtete, wurde aber wenig später von Polizisten festgenommen. Sein Opfer liegt mit lebensbedrohlichen Kopfverletzungen im Krankenhaus.