Blaulicht-Blog: Toyota rammt Autos und überschlägt sich

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Freitag, 8. November 2019 in Berlin.

+++ Toyota rammt Autos und überschlägt sich +++

Ein Toyota-Fahrer hat sich am Hohenzollerndamm Höhe Hohenzollernplatz in Wilmersdorf mit seinem Auto überschlafen. Vorher rammte er noch fünf Fahrzeuge am Straßenrand. Er selbst blieb unverletzt.

Der Toyota rammte zunächst andere Autos und überschlug sich dann.

Foto: Morris Pudwell

+++ Unbekannte greifen Firmengebäude mit Farbbeuteln und Hämmern an +++

Eine Personengruppe hat an der Kohlfurter Straße in Kreuzberg ein Firmengebäude mit Farbbeuteln und Hämmern attackiert, wie am Freitag bekannt wurde. Dann flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Vorfall ereignete sich schon in der Nacht zu Donnerstag. Der Staatsschutz ermittelt und vermutet Linksextreme hinter der Tat, nachdem auf der linksextremen Plattform "Indymedia" ein Bekennerschreiben aufgetaucht war.

Mit Hammern und Farbbeuteln gingen die Linksextemen auf das Gebäude los.

Foto: Thomas Peise

Die Linksextremen warfen Farbbeutel.

Foto: Thomas Peise

+++ Mann zündet Auto an +++

An der Eisenacher Straße in Hellersdorf versuchte ein Mann in der Nacht zu Freitag einen Pkw in Brand zu setzten. Zeugen sahen den Mann, der sich gerade an dem Fahrzeug zu schaffen machte, woraufhin dieser flüchtete. Dadurch konnte ein Ausbrennen des Fahrzeugs verhindert werden. Die Polizei fahndet nach dem Täter.

Der Citroen wurde am Heck beschädigt, ein Abbrennen konnte jedoch verhindert werden.

Foto: Thomas Peise

+++ Brand in Achtgeschosser +++

Am Donnerstagabend brannte es in einer Wohnung im achten Obergeschoss eines Hochhauses am Brunsbütteler Damm in Berlin-Staaken. Einsatzkräfte retteten eine Person aus der Brandwohnung und brachten diese dann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit vier Staffeln am Ort im Einsatz.

Einsatzkräfte retteten eine Person aus der Brandwohnung in dem Achtgeschosser.

Foto: Thomas Peise

