Berlin-Neukölln: Schwer verletzter Mann liegt auf der Straße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Donnerstag, 7. November 2019 in Berlin.

+++ Schwer verletzter Mann liegt in Neukölln auf der Straße +++

Zivilbeamte der Polizei haben am späten Mittwochabend an der Hermannstraße in Neukölln einen schwer verletzten Mann gefunden, der zwischen einem geparkten Auto und einem Anhänger lag. Die Beamten leisteten sofort erste Hilfe. Dann wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

+++ Betrunkener Autofahrer landet in Tram-Gleisen +++

In Karlshorst ist ein betrunkener Autofahrer in die Gleise der Tram gefahren.

Foto: Thomas Peise

An der Treskowallee in Karlshorst ist ein Autofahrer am Abend beim Abbiegen aus der Ehrlichstraße mit seinem Wagen ins Gleisbett der Straßenbahn geraten. Polizisten stellten fest, dass der Mann alkoholisiert war, der Wert lag bei 1,7 Promille. Er wurde in eine Gefangenensammelstelle gebracht, dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Mit einem Spezialfahrzeug der BVG wurde der Wagen aus den Gleisen gezogen.



+++ Feuer in Hochhaus ausgebrochen +++

In Hohenschönhausen hat es in einem Hochhaus gebrannt.

Foto: Thomas Peise





In einem Hochhaus an der Zingster Straße in Hohenschönhausen ist in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Es brannten Einrichtungsgegenstände im Bad der Wohnung. Der Mieter konnte sich, dank eines Rauchmelders, selbst in Sicherheit bringen. Er wurde vom Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht ins Krankenhaus.