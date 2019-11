A10: Wodka-Laster kippt um

Ein Getränke-Transporter ist am Dienstagabend auf der A10 umgekippt. Der Laster verlor den Großteil seiner Wodka-Ladung.

Berlin. Vier Spuren der Autobahn 10 sind am Dienstagabend voll gewesen - voller Wodka: Ein Getränke-Transporter kippte auf dem südlichen Berliner Ring um und verlor den Großteil seiner alkoholhaltigen Ladung. "Da liegt eine Menge Wodka auf der Straße rum", sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen.

Die dreispurige Autobahn Richtung Frankfurt(Oder) musste zwischen Königs Wusterhausen und Niederlehme (Landkreis Dahme-Spreewald) voll gesperrt werden. Auch eine Spur der Gegenfahrbahn war betroffen.

A10: Lkw kommt ins Wanken

Der 40-Tonner sei wohl zwei langsamer werdenden Autos ausgewichen und dabei ins Wanken gekommen, sagte der Sprecher. Der Lkw-Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht, sonst wurde niemand verletzt.

Der Lkw-Fahrer durchbrach die Planke auf der A10.

Foto: Peise

Bis die Bergungsarbeiten abgeschlossen sind, bleibt die A10 nach Polizeiangaben in Richtung Frankfurt(Oder) gesperrt. An der Ausfahrt Königs Wusterhausen werde abgeleitet. Da der Lkw die Mittelleitplanke durchbrach, blieb auch die linke Spur in Richtung Magdeburg gesperrt. Laut Polizei ist noch bis zum Morgen mit Einschränkungen zu rechnen.