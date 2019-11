Berlin: U-Bahn stoppt wegen bevorstehender Geburt

Eine offenbar hochschwangere Frau hat für einen ungeplanten Stopp am Bahnhof Friedrichsfelde auf der U-Bahnlinie 5 gesorgt.

Berlin. Eine offenbar hochschwangere Frau hat für einen ungeplanten Stopp auf der U-Bahnlinie 5 gesorgt. Grund für den rund zwanzigminütigen Halt am Bahnhof Friedrichsfelde: eine "unmittelbar bevorstehende Geburt", wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Dienstag sagte.

Die Feuerwehr sei um 11.46 Uhr alarmiert worden. Ein Rettungswagen sei zum Bahnhof geschickt worden und von dort ins Krankenhaus gefahren. Er könne aber zunächst nicht sagen, ob es tatsächlich vor Ort, im Rettungswagen oder erst im Krankenhaus zu einer Geburt gekommen sei, so der Feuerwehrsprecher.

U-Bahn stoppte wegen bevorstehender Geburt: Stau auf der U-Bahnlinie U5

Ein BVG-Sprecher sagte, dass Fahrgäste am Bahnhof Friedrichsfelde aus dem Zug ausgestiegen seien und den Fahrer alarmiert hätten. Dieser habe die Feuerwehr kontaktiert. Wegen des Halts hätten sich die Bahnen auf der Linie 5 Richtung Hönow zwischenzeitlich gestaut. Um kurz nach 12 Uhr hieß es von der BVG, dass der Zug wieder fahre.

Immer wieder kommt es im öffentlichen Nahverkehr zu ungewöhnlichen Geburten. In Paris hatte eine Frau ein Kind in einer S-Bahn zur Welt gebracht. Der Verkehrsbetrieb zeigte sich anschließend großzügig und schenkte dem Jungen Gratis-Bahnfahrten auf dem gesamten französischen Streckennetz zu schenken – bis zu seinem 25. Lebensjahr. Zu einer ungewöhnlichen Geburt kam es im Sommer 2019 in der Berliner Charité, wo siamesische Zwillinge geboren wurden. Kurz darauf konnten sie erfolgreich getrennt werden.