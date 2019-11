In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Dienstag, 5. November 2019 in Berlin.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Wasserrohrbruch in Britz

+++ Wasserrohrbruch in Britz +++

Am frühen Dienstagmorgen ist es zu einem Wasserrohrbruch in Britz (Neukölln) gekommen. Wie die Verkehrsinformationszentrale beim Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, ist die Parchimer Allee/Fulhamer Allee in Richtung Tempelhofer Weg zwischen Onkel-Bräsig-Straße und Schloßpark Britz gesperrt.

