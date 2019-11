Neukölln: Taxifahrer mit Messer bedroht und gewürgt

Berlin. Zwei junge Männer haben in Berlin-Neukölln einen Taxifahrer angegriffen und ausgeraubt. Einer der beiden Fahrgäste soll den Taxifahrer (64) am Sonntagabend in Höhe Bornsdorfer Straße von hinten gewürgt und Geld gefordert haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der andere Täter bedrohte ihn zusätzlich mit einem Messer. Das Räuber-Duo konnten nach einer anschließenden Rangelei mit den Tageseinnahmen entkommen. Der Taxifahrer blieb unverletzt.

( dpa )