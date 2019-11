Brandenburg (Havel): Mann löst SEK-Einsatz aus - Haus wird evakuiert

Ein randalierender Mann löste in Brandenburg an der Havel einen SEK-Einsatz aus. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert.

Brandenburg/Havel. Ein randalierender Mann hat in Brandenburg an der Havel einen SEK-Einsatz und die Evakuierung eines Mehrfamilienhauses ausgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 44 Jahre alte Mann am Sonntagabend auch Gegenstände aus dem Fenster geworfen. Als Knallgeräusche aus der Wohnung wahrgenommen wurden, musste das Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen werden.

Brandenburg (Havel): SEK überwältigt randalierenden Mann

Die Bewohner des Gebäudes wurden in Sicherheit gebracht. Der Mann, der sich laut Polizei in einem "psychischen Ausnahmezustand" befunden hatte, wurde gegen Mitternacht vom SEK überwältigt. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. In der Wohnung des Mannes wurden weder Waffen noch Sprengkörper festgestellt. Die Ermittlungen dauern an.