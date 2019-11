Linke und Linksextreme ziehen durch Kreuzberg

Berlin. Die linke und linksextreme Szene zieht am Sonnabendabend durch Kreuzberg. Etwa 800 Teilnehmer sind am frühen Abend am Lausitzer Platz losgezogen. Am Schlesischen Tor hielt der Aufzug für eine Zwischenkundgebung. Gleich zu Beginn der Demonstration gab es „Die ganze Welt hasst die Polizei”-Rufe. Vom Lausitzer Platz aus wollen die Teilnehmer bis zur Rigaer Straße ziehen, wo die Demonstration am Abend enden soll.

Demonstranten erreichen das Schlesische Tor in Kreuzberg Demonstranten erreichen das Schlesische Tor in Kreuzberg

Nahezu die komplette Berliner linke bis linksradikale Szene hatte zu der Demonstration aufgerufen ­– darunter die Rigaer Straße, die Liebigstraße und die von der Schließung bedrohte Kiez-Kneipe Syndikat. In dem Aufruf heißt es: „Für den Erhalt der räumungsbedrohten Projekte in Berlin“.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. In den Seitenstraßen der Lausitzer stehen weitere Hundertschaften. Aus dem Demo-Lautsprecher läuft Ton Steine Scherben mit "Macht kaputt, was euch kaputt macht".

Lesen Sie auch: Derby und Demonstrationen: Berlin im Ausnahmezustand