Blaulicht-Blog: Scheiben am Café Sibylle beschädigt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr von Sonnabend, 2. November 2019 in Berlin.

+++ Auto in Reinickendorf angezündet +++

Im Dannenwalder Weg in Reinickendorf brannte in der Nacht zu Sonntag ein geparkter Golf. Die Feuerwehr löschte die Flammen im Frontbereich des Fahrzeugs. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Scheiben am Café Sibylle beschädigt +++

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Sonnabend Scheiben am bekannten Café Sibylle in Friedrichshain beschädigt. Vor dem Café sollte am Sonnabendvormittag eine "Kieztour" mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Burkard Dregger starten. Ob die Tat damit in Zusammenhang steht, ist noch unklar.

+++ Motorradfahrer von Auto angefahren +++

An der Wartenberger Straße in Hohenschönhausen ist ein Motorradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Der Biker stürzte und verletzte sich dabei. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.