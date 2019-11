Neukölln: Männer werfen Feuerwerkskörper in Hauseingang - verletzte Personen

Vier Männer haben in Neukölln Feuerwerkskörper in einen Hauseingang geworfen. Zwei Personen sind verletzt worden.

Berlin. Vier Männer haben in Berlin-Neukölln einen Feuerwerkskörper in den Eingang eines Restaurants geworfen. Zwei Gäste, eine 35-Jährige und ein 52-Jähriger, erlitten bei der Attacke am Donnerstagabend am Richardplatz ein Knalltrauma, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Täter flüchteten. Das Landeskriminalamt ermittelt.